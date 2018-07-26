Kamerun'da heyelan

ÇOK SAYIDA EVİN DE ZARAR GÖRDÜĞÜ HEYELANDA 5 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA KALARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kamerun'un güneybatısındaki Limbe kentinde meydana gelen heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, salı gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar Limbe'de heyelana yol açtı.

Çok sayıda evin zarar gördüğü heyelanda göçük altında kalan 5 kişinin cesedi çıkarıldı.

İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri, heyelandan zarar gören yollar ve şiddetli yağışlar nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorluk çekiyor.

2001'de Limbe'de meydana gelen heyelanda 20 kişi ölmüş, birçok yerleşim yeri hasar görmüştü.

Petrol kaynakları açısından son derece zengin Limbe'de bazı yerler "riskli alan" olarak kategorilendirilmesine rağmen yasa dışı ve ucuz arsa satışları nedeniyle bölgede birçok kaçak yapı bulunuyor.

(AA/RÇ/ŞEB)