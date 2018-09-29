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Kamerun'da Anglofon Ayrılıkçılar İktidar Partisi Aktivistlerini Kaçırdı

Kamerun'da Anglofon Ayrılıkçılar İktidar Partisi Aktivistlerini Kaçırdı

29 Eylül 2018 Cumartesi 07:37
Kamerun'da Anglofon Ayrılıkçılar İktidar Partisi Aktivistlerini Kaçırdı

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güneybatı bölgesinde seçim kampanyası organizasyonu düzenleyen iktidar partisi üyelerinin ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Güneybatı bölgesi yöneticisi Bernard Okalia Bilai, Nijerya sınırındaki Eyumojock kentinde seçim kampanyası düzenleyen iktidar partisi Kamerun Halkı Demokratik Birliği (Rdpc) üyesi 10'dan fazla kişinin silahlı ayrılıkçı bir grup tarafından geçen perşembe günü kaçırıldığını açıkladı.
Ordunun kaçırılanları bulmak üzere derhal harekete geçtiğini belirten Bilai, aramaların devam ettiğini kaydetti.
Ayrılıkçıların tehdidi üzerine, 7 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adaylardan Akere Muna da bölgedeki Limbe kentinde düzenleyeceği mitingi iptal etmek zorunda kaldı.
SEÇİM TEHDİDİ
Ayrılıkçı Anglofon gruplar, İngilizce konuşanların çoğunlukta olduğu Kuzeybatı ve Güneybatı eyaletlerinden cumhurbaşkanı seçiminin düzenlenmesini engelleyecekleri tehdidinde bulunmuştu.
Seçim öncesi ayrılıkçılar ülkenin Kuzeybatı ve Güneybatı eyaletlerinde saldırılarını şiddetlendirirken, ordu da operasyonlarını yoğunlaştırdı.
ANGLOFON KRİZİ
Hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.
Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kuzey Batı'daki Anglofon'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.
Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar 400'den fazla sivil hayatını kaybetti.
 

Son Güncelleme: 29.09.2018 11:37
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