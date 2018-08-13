Kamboçya\'daki Sellerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15’e Yükseldi





Ankara, 13 Ağustos 18 : Kamboçya\'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 15\'e yükseldi.Şinhua ajansının haberine göre, yetkililer aşırı yağışlara bağlı olarak Mekong Nehri\'nin taşması sonucu meydana gelen sellerde ölenlerin sayısının 15\'e çıktığını açıkladı.Kamboçya Afet Yönetimi Komitesi sözcülerinden KeoVy, Mekong Nehri\'nin taşması sonucu geçen ayın sonundan bu yana en fazla StungTreng, Kratie, TboungKhmum, KampongCham ve PreyVeng şehirlerinin etkilendiğini bildirdi.Sel nedeniyle 5 bin 811 ailenin güvenli yerlere tahliye edildiğini belirten KeoVy, şimdiye kadar 7\'si çocuk 15 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini söyledi.Sellerin binlerce hektar pirinç tarlasını ve mahsulü sular altında bıraktığına dikkati çeken KeoVy, dün itibarıyla sel sularının çekilmeye başladığını kaydetti.(AA/AK/FEZ)