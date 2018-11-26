Kamboçya\'da 200\'den Fazla Çinliye Gözaltı

ÇİN VATANDAŞLARI, İNTERNET ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPMAKLA SUÇLANIYOR
Phnom Penh, 26 Kasım 18 : Kamboçya\'da polis, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 200\'den fazla Çin vatandaşını gözaltına aldı.
İçişleri Bakanlığı Terörle ve Sınıraşan Suçlarla Mücadele Dairesi Direktörü Y Sok Khy, Takeo bölgesindeki 3 farklı köyden 36\'sı kadın 235 Çinlinin, internet dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltıların aylar süren takibin ardından gerçekleştiğini belirten Y Sok Khy, şüphelilerin daha fazla sorgulama için başkent Phnom Penh\'e gönderildiğini aktardı.
Y Sok Khy, şüphelilerin internet üzerinden yaptıkları telefon görüşmeleriyle Çin vatandaşlarına karşı işledikleri dolandırıcılık suçları nedeniyle Çin\'e iade edileceğini kaydetti.
(AA/ÖZ/HA)