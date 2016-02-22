Kamboçya, 14 Yeni Hıv Virüsü Vakasıyla Alarma Geçti

Phnom Penh, 22 Şubat 16 : Kamboçya'da, ülkenin kuzeybatısında bir köyde steril olmayan şırıngaların neden olduğu AIDS salgınının ardından yeni HIV virüsü vakalarına rastlandı.

Cambodia Daily ve Phnom Penh Post gazetelerinin haberlerine göre, başkent Phnom Penh'e komşu Kandal kentinde son iki haftadır 14 HIV virüsü vakası görüldü.

Virüs vakalarından 10'unun Kandal'a bağlı aynı köyden olduğuna dikkat çekilen haberlerde, köy halkının, virüsün yayılmasından sağlık görevlisini sorumlu tuttuğu belirtildi.

Phnom Penh Post, sağlık görevlisinin kimliğine dair açıklama yapmazken, Cambodia Daily'e verilen bir röportajda, Sok Thornn adındaki doktorun herkese aynı şırıngayı enjekte ettiği ifade edildi.

Haberde, işlettiği özel muayenehanede aynı şırıngayı pek çok hastada kullanarak AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünün bulaşmasına neden olan Thornn'un, bir bölge hastanesinin başhekimi olduğu kaydedildi.

Kasım ayında bir ailenin üç üyesine yapılan HIV testi sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Roka bölgesinde alarma geçilmiş, yapılan soruşturma çerçevesinde bölgede çok sayıda hastayı tedavi eden ve çalışma belgesi olmayan Yem Chrin adlı kişi cinayetten 25 yıl hapse mahkum edilmişti.

Battambang eyaletine bağlı Roka köyünde aynı şırınganın çok sayıda kişide kullanması sonucu 270 kişiye HIV virüsü bulaşmış, bunlardan 10'u hayatını kaybetmişti.

Kamboçya genelinde 54 bin kişi HIV tedavisi görüyor.

(AA/ÖZ/HA)