Kamboçya'da Sudan Zehirlendiği Düşünülen 10 Kişi Öldü!

Kamboçya'nın Kratie kentinde sudan zehirlendiği sanılan 10 kişi hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, tarım ilacı karıştığı değerlendirilen sudan içen 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 120 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Bu kişilerin kusma, solunum güçlüğü, baş dönmesi ve göğüs ağrısı gibi zehirlenme belirtileri gösterdiğini ifade eden yetkililer, çevredeki çiftliklerde kullanılan tarım ilaçlarının içme suyunun temin edildiği akarsuya karıştığından şüphelenildiğini belirtti.

Sudan alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği kaydedildi.

