banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95576
ALTIN
191.977
DOLAR
4.8843
STERLİN
6.4149
EURO
5.7002
Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı
BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER
Boğulma tehlikesi geçiren kişi yoğun bakımda
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Polisiye Haberler...
Polisiye Haberler...
Bilerek almış
BİLEREK ALMIŞ
banner282

Kamboçya'da seçimi Hun Sen kazandı

Kamboçya'daki genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Hun Sen'in liderliğindeki Kamboçya Halk Partisi'nin (CPP) birinci olduğu bildirildi.

Kamboçya'da seçimi Hun Sen kazandı

Kamboçya'daki genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Hun Sen'in liderliğindeki Kamboçya Halk Partisi'nin (CPP) birinci olduğu bildirildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:29
Kamboçya'da seçimi Hun Sen kazandı

Kamboçya'daki genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Hun Sen'in liderliğindeki Kamboçya Halk Partisi'nin (CPP) birinci olduğu bildirildi.
İletişim Bakanı KhieuKanharith, 33 yıldır ülkeyi yöneden Hun Sen'in, seçimleri kazandığını ve beş yıl daha başbakanlık yapacağını açıkladı.
Kanharith, CPP'nin ne kadar oy aldığı hakkında bilgi vermedi. Ancak ülkenin devlet televizyonunun verdiği bilgiye göre, CPP'nin oyların en az yüzde 70'ini alarak birinci olduğu belirtildi.
Seçimde, kayıtlı 8,3 milyon seçmenden yüzde 82'sinin oy kullandığı ve son yapılan seçimlere göre daha fazla katılım olduğu kaydedildi.
Ulusal Seçim Komisyonu'nun resmi sonuçları 15 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor.
Ana muhalefet partisinin yer almadığı seçime, iktidardaki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) yanı sıra 2013 genel seçiminde sandalye kazanamamış çoğu yeni kurulan 19 siyasi parti katıldı.
Kamboçya'nın sürgündeki muhalif lideri Sam Rainsy, seçimlerin adil olmadığı ve CPP'nin karşısında gerçek bir muhalefet partisi bulunmadığı gerekçesiyle, halka protesto çağrısı yaptı.
Hun Sen, genel seçimlerden önce muhaliflerine karşı sert önlemler almak, basın kuruluşlarını kapatmak ve tek güvenilir muhalefet partisini feshetmek için mahkemeleri kullanmakla suçlanıyor.
Kamboçya Başbakanı, bu önlemleri almasının nedenini "barış ve istikrar ihtiyacı" olarak izah ediyor.
Ülkedeki ana muhalefet partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) geçen yıl kapatılmış, partiden 118 isim siyasetten men edilmişti.
Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az bir farkla kazanmasından bu yana Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmış, partinin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmişti.
Sam Rainsy'nin ardından bu yıl CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Başbakan Hun Sen, 5 Mart'ta, Rainsy'nin ülkedeki siyasi krizin sonlanması için müzakerelere başlanması çağrısına olumsuz yanıt vermişti.
Hun Sen, barış ve istikrar için diyaloğa hazır olduğunu ancak Kamboçya yasalarına göre siyasi faaliyetlerden men edilmiş kişilerle müzakere etmeyeceğini belirtmiş ve Sam Rainsy'i hainlikle suçlamıştı.
 

banner288
Son Güncelleme: 30.07.2018 10:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 4 gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 4 gazeteciyi gözaltına aldı
İngilizlerin yarısı Brexıt için yeni referandum istiyor
İngilizlerin yarısı Brexıt için yeni referandum istiyor
California'da ki yangında ölü sayısı 6 oldu
California'da ki yangında ölü sayısı 6 oldu
UBP Milletvekili Sucuoğlu: ”Toplumda adaletli geliri sağlamak öncelikli görevimiz olmalıdır”
UBP Milletvekili Sucuoğlu: ”Toplumda adaletli geliri sağlamak öncelikli görevimiz olmalıdır”
Myanmar'da muson yağmurlarında 5 kişi öldü 54 bin kişi evini terk etti
Myanmar'da muson yağmurlarında 5 kişi öldü 54 bin kişi evini terk etti
Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı
Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı
Madagaskar'da iş adamlarını kaçıranlara operasyon
Madagaskar'da iş adamlarını kaçıranlara operasyon
Libya'da Savunma Bakanı görevden alındı
Libya'da Savunma Bakanı görevden alındı
İsrail Deniz Kuvvetlerinden Özgürlük Filosu'na müdahale
İsrail Deniz Kuvvetlerinden Özgürlük Filosu'na müdahale
NASA Mars’ta yaşam için yapılan konut projelerini tanıttı
NASA Mars’ta yaşam için yapılan konut projelerini tanıttı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim