Kamboçya'da Mekong Nehri'nin Taşması Sonucu Meydana Gelen Sellerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18 Oldu



Kamboçya'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, aşırı yağışlar nedeniyle Mekong Nehri'nin taşmasıyla oluşan sellerde ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

Kamboçya Afet Yönetimi Komitesi sözcülerinden Keo Vy, olaydan en çok Stung Treng, Kratie, Tboung Khmum, Kampong Cham ve Prey Veng şehirlerinin etkilendiğini bildirdi.

Geçen ay sonundan itibaren yaşanan sellerin 40 binden fazla aileyi mağdur ettiğini belirten Keo Vy, ölenlerden 10'nun boğulduğunu sözlerine ekledi.

Seller yüzünden binlerce hektar pirinç tarlası ve mahsul sular altında kaldı.

Nehrin su seviyesinin bazı bölgelerde hala yüksek olduğu belirtiliyor. Meteoroloji Kurumu, nehrin Kratie kentinden geçen kısmının 22 metreye kadar yükseldiğini duyurdu.

