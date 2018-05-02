Kalpleri çıkarılarak kurban edilen 140 çocuk bulundu

Peru’nun kuzeyinde, bugüne kadar Amerikaların ve hatta dünyanın en büyük toplu çocuk kurbanı olayına dair 500 yıllık kanıtlar keşfedildi.

Yaklaşık 550 yıl önce, Chimú İmparatorluğu’nun genişleyen başkentinin gölgesinde gerçekleşen bir olayda, 140’dan fazla çocuk ve 200 lama ritüel olarak kurban edilmiş gibi görünüyor. Gabriel Prieto ve John Verano tarafından yönetilen disiplinler arası ekibin bilimsel araştırmaları devam ediyor. Aztek, Maya ve İnka’da insan kurbanı olayları, sömürge dönemi İspanyol belgelerinde kaydedilmiş ve modern bilimsel kazılarda belgelenmiş olsa da, Kolomb öncesi Chimú uygarlığına ait büyük çaplı bir çocuk kurban olayının keşfi, Amerika’da eşi görülmemiş bir olay.

Nehirde çocuk cesedi bulundu

Arkeofili'de yer alan habere göre; 30 yıldır bölgede çalışan fiziksel antropolog Verano, bu keşfi hiç beklemediğini, hatta başka kimsenin de tahmin edemeyeceğini söylüyor. Araştırmacılar, araştırmanın bilimsel sonuçlarına ilişkin bir raporu, hakemli bir bilimsel dergiye sunma aşamasında.

Trajik son

Resmi olarak Huanchaquito-Las Llamas olarak bilinen kurban bölgesi, Peru’nun kuzeyindeki Huanchaco bölgesinde denizden sadece 300 metre uzakta bulunan alçak bir uçurum üzerinde yer alıyor. Bölgenin doğusuna 800 metre daha az bir mesafede UNESCO Dünya Mirası olan antik Chimú idari merkezi Chan Chan ve duvarlarının ötesinde, modern eyalet başkenti Trujillo bulunuyor. Chimú İmparatorluğu en parlak döneminde, Pasifik kıyıları boyunca 964 km uzunluğundaki bir bölgeyi ve Peru’nun Ekvador sınırından Lima’ya kadar uzanan iç vadileri kontrol ediyordu.

Kolomb öncesi Güney Amerika’daki Chimú’dan sadece Inka daha büyük bir imparatorluğa sahipti ve üstün İnka güçleri, 1475’te Chimú İmparatorluğuna son verdi. 2011 yılında Las Llamas’da, Prieto’nun yönettiği bir kurtarma kazısı sırasında 42 çocuk ve 76 lamanın kalıntıları bulundu. Prieto, yerel sakinlerin onu yakındaki kıyı kumullarından çıkan insan kalıntıları hakkında haberdar ettikleri sırada, kurban alanının aşağısında 3.500 yıllık bir tapınağın kazılarını yürütüyordu.

Las Llamas’ta 2016 yılında yapılan kazılar sonucunda, 140’dan fazla çocuk kalıntısı ve 200 adet lama keşfedildi: Mezarlarda bulunan ip ve tekstil ürünleri 1400 ile 1450 arasına tarihlendirildi. Hem çocukların hem de hayvanların iskelet kalıntıları, göğsün kesilmesinin yanı sıra kaburga çıkıklarının kanıtlarını gösteriyordu; bu da kurbanların göğüslerinin kesilip ayrıldığını ve belki de kalbin çıkarılmasını kolaylaştırdığını gösteriyor.

Çocukların ve hayvanların yakın çevresinde üç yetişkinin (bir erkek ve iki kadın) kalıntıları da bulundu. Bu kişilerin kafalarındaki kesici olmayan bir aletle yapılan travma belirtileri ve yetişkinlerin mezar hediyelerinin olmaması, kurban olayında rol oynadıklarından şüphelendiriyor.

Kurban edilen 140 çocuğun yaşları 5 ila 14 arasındaydı, çoğunluğu ise 8 ila 12 yaşları arasındaydı. Ayrıca çoğunun yüzü batıya bakacak şekilde gömülmüştü. Lamalar ise 18 aylıktan daha küçüktü ve genellikle yüzleri doğuya, yani And Dağlarına doğru gömülmüştü.