Kalifornia Tarihinin En Büyük Yangını Kontrol Altında

New York, 26 Kasım 18 : ABD\'nin Kalifornia eyaletinde 8 Kasım\'dan bu yana devam eden orman yangını, pazar sabahı itibarıyla tamamen kontrol altına alınırken, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 85\'e yükseldi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, eyaletin kuzeyini etkisi altına alan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, bu sabah itibarıyla tamamen söndürüldü.

Öte yandan, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla yangındaki toplam can kaybı sayısı 85\'i buldu.

Yangında kaybolan 251 kişiden de hala haber alınmazken, can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında 8 Kasım\'da başlayan orman yangınları, yaklaşık 14 bin ev, 514 iş yeri ve 4 bin 265 binayı yok etti.

Toplamda yaklaşık 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, Chicago kentinin yüzölçümüne ulaşmıştı.

Camp yangını, Kalifornia tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı" orman yangını olarak kayıtlara geçti.

(AA/GÖZ/HÖ)