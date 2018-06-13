banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93505
ALTIN
193.416
DOLAR
4.6211
STERLİN
6.2013
EURO
5.4478
Shahin teminatı karşılayamadı
SHAHİN TUTUKLU YARGILANACAK
Lokmacı'da uyuşturucu operasyonu
LOKMACI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Tecavüzcü tutuklu yargılanacak
TECAVÜZCÜ TUTUKLU YARGILANACAK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

Kaldırdılar! Kadınlar üstsüz güneşlenecek!

İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarındaki bir kasabada sadece kadınlar arasında yapılan referandumla "halka açık havuzlarda üstsüz güneşlenme yasağı" kaldırıldı.

Kaldırdılar! Kadınlar üstsüz güneşlenecek!

İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarındaki bir kasabada sadece kadınlar arasında yapılan referandumla "halka açık havuzlarda üstsüz güneşlenme yasağı" kaldırıldı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 19:17
Kaldırdılar! Kadınlar üstsüz güneşlenecek!

İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarındaki bir kasabada sadece kadınlar arasında yapılan referandumla halka açık havuzlarda üstsüz güneşlenme yasağı kaldırıldı.

Sekiz bin nüfuslu Katalan L'Ametlla del Valles kasabasında belediyenin düzenlediği referandumda 16 yaşından büyük 379 kadın oy kullandı.

Bu kişilerin yüzde 61'i yasağın kaldırılması yönünde oy kullandı.

Katılımcıların yüzde 31'i ise yasağın devamını istedi.

Erkekler bikini giyerek protesto etti

banner277

Referandumu gündeme getiren olay ise geçen yaz yaşandı.

Bir cankurtaranın şikayeti üzerine, havuza giren iki üstsüz kadın, polis tarafındna bikinilerini giymeye zorlanmıştı.

Bu olay kasabada protestolara neden olmuş, yasağın kalkmasını isteyen bazı kadın ve erkekler, aynı havuzda üzerine göğüs ucu çizilmiş bikiniler giyerek eylem yapmıştı.

Yaklaşık 3'te 2'lik bir oranla yasağı kaldıran referandumun sonucunun bağlayıcı olduğu belirtiliyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran, Rusya ve Türkiye'den Cenevre'de Suriye toplantısı!
İran, Rusya ve Türkiye'den Cenevre'de Suriye toplantısı!
İkinci el çanta 1 milyon lira!
İkinci el çanta 1 milyon lira!
Birden fazla cinsel organı vardı!
Birden fazla cinsel organı vardı!
Terör AB'ye 185 milyar Euro’ya mal oldu
Terör AB'ye 185 milyar Euro’ya mal oldu
Dünya Kupası Yarın Başlıyor...
Dünya Kupası Yarın Başlıyor...
Yeni Kaplumbağa Türü Keşfedildi!
Yeni Kaplumbağa Türü Keşfedildi!
Atmosferde 4,6 Milyar Yıllık Güneş Sistemi Yapı Taşı Parçacıkları Bulundu!
Atmosferde 4,6 Milyar Yıllık Güneş Sistemi Yapı Taşı Parçacıkları Bulundu!
ABD'de Yangın!
ABD'de Yangın!
Sera Gazı Salınımında AB'de Almanya Başı Çekiyor...
Sera Gazı Salınımında AB'de Almanya Başı Çekiyor...
Rusya İle Suudi Arabistan 25 Yıl Sonra Karşılaşıyor...
Rusya İle Suudi Arabistan 25 Yıl Sonra Karşılaşıyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim