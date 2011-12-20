Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kainat Güzeli Kansere Yenik Düştü

Göğüs kanseri teşhisi konulduktan bu yana Amerika'da tedavi gören Ekvall, 28 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kainat Güzeli Kansere Yenik Düştü

Göğüs kanseri teşhisi konulduktan bu yana Amerika'da tedavi gören Ekvall, 28 yaşında hayata gözlerini yumdu.

20 Aralık 2011 Salı 13:19
Kainat Güzeli Kansere Yenik Düştü
banner238

2001 Venezüella Güzeli seçilen Ekvall'ın cesur bir şekilde hastalıkla mücadele ettiğini ancak cumartesi günü Houston'da öldüğünü söyledi. Hasta olduktan sonra Fuera de Foco (Dikkat Dışı) isimli bir kitap yazarak göğüs kanserine dikkat çekmeye çalışan Ekvall, "Güzelleşmek için çok para harcıyoruz ama iş sağlığa gelince bir şey yaptığımız yok" diyerek insanları uyarmaya çalışmıştı.

"Her gün göğüs estetiği ameliyatı yapılan bir ülkede, göğüs kanserinin neden bir sorun olduğunu anlamış değilim" diyerek ülkesindeki estetiğe olan merakı da eleştiren Ekvall'ın herkesin bu hastalığa yakalanabileceğini anlatmaya çalışmıştı. Ekvall, 2001'de Porto Riko'da yapılan ''Kainat Güzelliği'' yarışmasında üçüncü olmuştu.

Son Güncelleme: 20.12.2011 13:19
Anahtar Kelimeler:
KanserKainatGüzeliYenildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim