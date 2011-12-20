Kainat Güzeli Kansere Yenik Düştü

2001 Venezüella Güzeli seçilen Ekvall'ın cesur bir şekilde hastalıkla mücadele ettiğini ancak cumartesi günü Houston'da öldüğünü söyledi. Hasta olduktan sonra Fuera de Foco (Dikkat Dışı) isimli bir kitap yazarak göğüs kanserine dikkat çekmeye çalışan Ekvall, "Güzelleşmek için çok para harcıyoruz ama iş sağlığa gelince bir şey yaptığımız yok" diyerek insanları uyarmaya çalışmıştı.



"Her gün göğüs estetiği ameliyatı yapılan bir ülkede, göğüs kanserinin neden bir sorun olduğunu anlamış değilim" diyerek ülkesindeki estetiğe olan merakı da eleştiren Ekvall'ın herkesin bu hastalığa yakalanabileceğini anlatmaya çalışmıştı. Ekvall, 2001'de Porto Riko'da yapılan ''Kainat Güzelliği'' yarışmasında üçüncü olmuştu.