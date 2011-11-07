Kahvehanede pitbull dehşeti!

KOCAELİ’nin Darıca İlçesi’nde kovaladığı çocukla birlikte kahveye dalan pitbull cinsi köpek, bir kişiyi testislerinden, bir kişiyi de kol ve ayaklarından ısırarak yaraladı. Dehşet sahnelerin yaşandığı kahvede bir türlü zaptedilemeyen köpek, bir vatandaş tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.



Darıca’da bayramın birinci günü saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Hakan Kara’ya ait olduğu belirtilen pitbull cinsi köpek, kovaladığı çocuğun Cami Mahellesi’ndeki ’Dinçerler’ adlı kahveye girmesi üzerine peşinden içeriye daldı. Bu sırada kahvede oturan kalabalığı gören köpek, çocuğu bırakıp oturanlara yöneldi. Ön masalarda oturan gruba saldıran köpek 40 yaşındaki M.Ç.’yi testislerinden ısırdıktan sonra, 55 yaşındaki Mustafa Arslan’ı da altına alarak her iki ayağını ve kollarını ısırarak yaraladı.



BOĞAZINI KESİP ÖLDÜRDÜ



Köpeği durdurmaya çalışan diğer müşteriler bunda başarılı olamayınca, aralarından Tevfik Ateşkan üzerindeki bıçağı çıkartarak pitbulu boğazını kesip öldürdü. Yaralılar Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Mustafa Arslan tedavisinin ardından taburcu edilirken, testislerinden ısırılan M.Ç. Marmara Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.



SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI



Polisin olaya müdahele etmesinin ardından köpeğin kesilen başı kuduz olup olmadığının belirlenmesi için belediye ekiplerince Tuzla’ya gönderildi. Köpeğin sahibi Hakan Kara ise sorgusu yapılmak üzere Darıca Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı.