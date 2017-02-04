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04 Şubat 2017 Cumartesi 14:55

Kafasından Canlı Hamam Böceği Çıktı

Kafasından Canlı Hamam Böceği Çıktı
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Kafasından Canlı Hamam Böceği Çıktı 

Hindistan'ın güneyindeki Chennai kentinde cerrahlar, bir kadının kafasından canlı hamam böceği çıkardı.

Gecenin ortasında burnundaki 'kaşıntı hissinden' uyanan 42 yaşındaki kadın, daha sonra 'yakıcı' bir baş ağrısı çektiği için yerel hastaneye başvurdu.
Gittiği ikinci hastanede doktorlar yaptıkları taramada rahatsızlığın nedenini bulabildi. Uzmanlar, kadının kafatasında, gözlerinin bunduğu yerde, tam orta kısımda canlı bir hamam böceğinin olduğunu tespit etti.

Doktorlar, kadının burnundan kafasına giren hamam böceğinin, burun kökü bölgesinde beyne çok kritik mesafede durduğunu aktardı. Ameliyatın 45 dakika sürdüğü ifade edildi.

Ameliyata giren doktor, "30 yıllık çalışma hayatımda ilk kez böyle bir olaya rastlıyorum. Daha önce burun bölgesinden boncuk, düğme, tebeşir çıkardığım oldu ama ilk kez bir hamamböceği çıkarıyorum" dedi.

Doktorlar eğer geç kalınmış olsaydı böceğin ölüp kadının beyninde bir enfeksiyon oluşturabileceğini de vurguladı.



 



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