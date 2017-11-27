Kafa Nakli Yapmak İsteyen Profesöre Çin’den Ret

Çin Uluslararası Radyosu’nda duyurulan habere göre Çin eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, beyin cerrahı Sergio Canavero’nun Çin’de yapmayı planladığı kafa nakli operasyonuna izin verilmeyeceğini açıkladı.Çin Organ Nakli Komitesi Başkanı Huang Jiefu, 25 Kasım Cumartesi günü China Daily gazetesine verdiği demeçte, böyle bir operasyonun hem teknik açıdan olanaksız hem de organ nakline ilişkin Çin yasalarına aykırı olduğunu açıkladı.İtalyan cerrah Canavero daha önce, Çin´de, ağır hasta bir insanın kafasını beyin ölümü gerçekleşmiş bir bağışçının vücuduna nakledeceğini söylemişti. Canavero, geçtiğimiz günlerde de bu ameliyatı yaptığını iddia etti. İtalyan profesör ameliyatın başarılı geçtiğini ve 18 saat sürdüğünü de açıkladı.