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Kadınların yeni korkusu: Tuvalete girer girmez ilk oraya bakıyorlar

Güney Kore'de başlayan yeni bir akım kadınların kabusu oldu... Ülkede son dönemde röntgenciliğin yüksek oranda arttığı açıklanırken, özellikle umumi tuvalete giren kadınların ilk olarak etraflarına baktığı ve gizli kamera olup olmadığını incelediği ortaya çıktı.

Kadınların yeni korkusu: Tuvalete girer girmez ilk oraya bakıyorlar

Güney Kore'de başlayan yeni bir akım kadınların kabusu oldu... Ülkede son dönemde röntgenciliğin yüksek oranda arttığı açıklanırken, özellikle umumi tuvalete giren kadınların ilk olarak etraflarına baktığı ve gizli kamera olup olmadığını incelediği ortaya çıktı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 21:13
Kadınların yeni korkusu: Tuvalete girer girmez ilk oraya bakıyorlar

Kadınların yeni korkusu: Tuvalete girer girmez ilk oraya bakıyorlar

Güney Kore'de başlayan yeni bir akım kadınların kabusu oldu... Ülkede son dönemde röntgenciliğin yüksek oranda arttığı açıklanırken, özellikle umumi tuvalete giren kadınların ilk olarak etraflarına baktığı ve gizli kamera olup olmadığını incelediği ortaya çıktı.



 

Güney Kore’deki gizli kamera ile kadınların mahremiyetini kaydedenlerin sayısı korkutucu derecede artıyor… Ülkede son yıllarda korkunç bir akıma dönüşen ve çekilen videoların bir anda sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte kadınlar arasında panik başladı.

BBC’de yer alan haberde gizli kameralara yakalanmaktan endişe eden kadınların umumi tuvalete girdiklerinde ilk yaptıkları şeyin bir kamera ya da gözetleme deliği olup olmadığını kontrol etmek olduğu aktarılıyor. Gizli kameralar kadınların -ve bazen erkeklerin- tuvalette, hatta mağazaların, spor salonlarının ve havuzların soyunma kabinlerinde soyunurken görüntülerini çekiyor. Daha sonra bu videolar porno sitelerine konuluyor.

DOST SANDIĞI ERKEKLER ÇEKİYORMUŞ

Her yıl polise 6 binden fazla casus kamera pornosu şikayeti yapılıyor ve kurbanların yüzde 80’inden fazlası kadınlar. Yüzlercesinin de başlarına geleni ihbar etmediklerinden kaygı duyuluyor. Bazılarının görüntüleriyse, dost sandıkları erkekler tarafından çekiliyor. BBC’nin konuştuğu Kim adını verdiğimiz bir kadın, bir restoran masasının altında görüntülerinin çekildiğini söylüyor. Bir tanıdığı eteğinin altından görüntülerini çekmiş. Ne yaptığını fark edince telefonunu elinden almış ve telefonda başka görüntülerini ve erkeklerin bu görüntüler üzerinde yaptığı yorumları görmüş.

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