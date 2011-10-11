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Kadınların en çok söylediği yalanlar

Bakalım siz en fazla hangi yalan başvuruyorsunuz

Kadınların en çok söylediği yalanlar

Bakalım siz en fazla hangi yalan başvuruyorsunuz

11 Ekim 2011 Salı 21:03
Kadınların en çok söylediği yalanlar
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Ah ah biz kadınlar varya biz kadınlar:) Neden yalan söylüyoruz tabi ki her kadının kendine göre sebepleri var. yalan söylemek çok doğru davranış olmamakla birlikte, yalanın ortaya çıkmasıyla hayatımızın alt üst olması olağan sebeplerin başında geliyor. Evet konumuza dönelim. kadınların en çok söylediği yalanlar, bakalım siz en fazla hangi yalan başvuruyorsunuz 

Vücutlarımızın nasıl görünmesi gerektiğine dair bazı kalıpların olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Zayıflık kabul edilir tek vücut tipi. Biz de zayıf olmasak da kendimizi iyi hissetmek için kilomuzu olduğundan daha az söylüyoruz, her ne kadar karşımızdaki inanmasa bile.

Ne sıklıkta spor yaptığımız

Kadınlar, yaptıkları sporla ilgili olarak önce kendilerini, arkadaşlarını hatta doktorlarını yeterince spor yaptığınza ikna edebilir.

Neden yalan söyleriz: İnsan doğası gereği takdir edilmek ister. Doktora bile yalan söylemenin altında yatan neden para ödeyip uzman görüşü

Gerçek yaşımız

Olduğundan daha genç görünmeyi kim istemez. Kadınlar sıklıkla oldukları yaşı değil olmak istedikleri yaşı söyler.

Neden yalan söyleriz: Yaşlanmak insanların kabul edemediği bir şeydir. Özellikle kadınlar bunu kabul edemez. Oysa yaşlanmak bize eskisinden daha rahat olma şansı verir.

Giysi bedenimiz

Kadınlar hastalık, stres, çocuk sahibi olma gibi nedenlerlerle kilo alır ve büyük beden kıyafetler giymeye başlayabilir. Bu durumda hala eski bedenini söyler.

Neden yalan söyleriz: Kadınlar arasında daha zayıf görünme konusunda yarış vardır. Daha küçük beden giyen bir arkadaşımızla aynı olmak isteriz. Zayıflamak için çaba sarfetmiyorsak, ettiğimizi kabul edip kıyafet bedenimizi ufak söyleriz. Gerçeği sadece mağazada kıyafet denerken kabul ederiz.

Cinsel geçmişimiz

Kadınların çoğu aşk ve cinsel yaşamı hakkında yalan söylüyor.

Neden yalan söyleriz: Çoğu kadın diğer kadınların romantik deneyimlerinin gerisinde kalmak istemez. Karşımızdakine her zaman istenen ve arzulanan kadın olduğumuzu gösteririz.

Çocuklarımızın yetenekleri

Kadınlar çocuklarını biraz gözlerinde büyütürler. Yapamadıkları veya yaptıkları şeyleri abartarak anlatabilirler.

Neden yalan söyleriz: İnsanların kötü anne baba olduğumuzu düşünmeklerini istemeyiz. Ayrıca, diğer insanların da onları sevmelerini isteriz. Ancak yalan söylemek çocuğumuzun özgüvenini artırmaz onu başarısız olmasına neden olur.

Aldığımız şeyin fiyatı

Bazı şeylere aşırı para verdiğimizin düşünülmesini istemeyiz. Özellikle öbür ay büyük bir ödememiz varsa. Kadınlardan çoğu aldıkları ayakkabı, elbise veya aksesuarların fiyatı konusunda partnerine yalan söylüyor.

Neden yalan söyleriz: Aşırı harcamalar sizi mutlu mu ediyor? Eğer sık sık ne kadar harcadığınızı veya aldığınızı saklama gereği duyuyorsanız dikkat etmelisiniz. İyi hissetmek için para harcamaktan daha sağlıklı bir başka yol bulmalısınız

Son Güncelleme: 11.10.2011 21:03
Anahtar Kelimeler:
KadınYalanZayıflık.
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