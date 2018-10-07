banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94883
ALTIN
237.332
DOLAR
6.1018
STERLİN
7.9860
EURO
7.0317
Girne’de Bir Kişinin Üzerinden Hintkeneviri Çıktı
Girne’de Bir Kişinin Üzerinden Hintkeneviri...
Ev faresi yakalandı
EV FARESİ YAKALANDI
Tutuklanan maganda sayısı 11 oldu
TUTUKLANAN MAGANDA SAYISI 11 OLDU
Saldırganlar sokakta geziyor
SALDIRGANLAR SOKAKTA GEZİYOR
banner282
Flaş Haber
Saldırganlar sokakta geziyor
Kapat

Kadınları “Ben mağara adamıyım” diye kandırıp ifşa ediyor

Turistlerin uğrak noktası olan Tayland'da ilginç bir olay yaşandı... Koh Phangan isimli adada kaçak olarak yaşayan 47 yaşındaki adamın, yabancı turistleri "Ben mağara adamıyım. Mağaramı gezmek ister misin" diyerek kandırdığı ortaya çıktı. Adamın foyası kadınları sosyal medyada paylaşınca ortaya çıktı.

Kadınları “Ben mağara adamıyım” diye kandırıp ifşa ediyor

Turistlerin uğrak noktası olan Tayland'da ilginç bir olay yaşandı... Koh Phangan isimli adada kaçak olarak yaşayan 47 yaşındaki adamın, yabancı turistleri "Ben mağara adamıyım. Mağaramı gezmek ister misin" diyerek kandırdığı ortaya çıktı. Adamın foyası kadınları sosyal medyada paylaşınca ortaya çıktı.

07 Ekim 2018 Pazar 11:45
Kadınları “Ben mağara adamıyım” diye kandırıp ifşa ediyor

Tayland, kadınları kandırarak birlikte olan ve daha sonra fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan “Taylandlı mağara adamı”nı konuşuyor. Son yıllarda bütün dünyadan turistlerin adeta akın ettiği Tayland’ın meşhur Koh Phangan adasındaki bir arazide kaçak olarak yaşayan ve bir mağaranın içerisinde sefil bir şekilde yaşayan adamın foyası sosyal medyaya genç ve güzel kadınlarla çektirdiği fotoğraflar dikkat çekince ortaya çıktı.

Genç kadınları mağarasına davet eden adam, Facebook'ta motosikletiyle fotoğraflarını da paylaştı.

Genç kadınları mağarasına davet eden adam, Facebook’ta motosikletiyle fotoğraflarını da paylaştı.

47 yaşında olduğu belirlenen Chatupoom Losiri’nin bölgeye ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD’den gelen genç turistleri kandırdığı belirlendi. Kadınlara, kendisini bir mağara adamı olarak tanıttığı ifade edilen Losiri’nin kadınları mağarasına davet ettiği ve burada onlarla birlikte olduğu aktarıldı. Yerel basında yer alan haberlerin artmasından sonra polis önceki gün bir baskın yaptı.

Mağara adamı birlikte olduğu turist kadınlarla çektirdiği fotoğrafları Facebook üzerinden paylaşıyor.

Mağara adamı birlikte olduğu turist kadınlarla çektirdiği fotoğrafları Facebook üzerinden paylaşıyor.

Mağarayı inceleyen yetkililer şüpheli bir duruma rastlamadı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Losiri, “Buraya gelen kadınları zorla burada tutmuyorum. Hepsi kendi isteğiyle geliyor. Burada kimseyi bir şeye zorlamıyorum, hatta bazen seks bile yapmıyoruz” dedi.

Üniversite mezunu mağara adamı, genç kadınlarla birlikte olduktan sonra medistasyon yaptığını söylüyor.

Üniversite mezunu mağara adamı, genç kadınlarla birlikte olduktan sonra medistasyon yaptığını söylüyor.

Losiri’nin mağarasını inceleyen Koh Phangan Şerifi Kairik Kraisong, “İncelemeler tamamlandı ve bu şahsın aslında Bangkoklu olduğunu öğrendik. Kendisi Silpakorn Üniversitesi’nden mezun olmuş ve buraya gelmiş. Arazinin sahibi kendisinden henüz şikayetçi değil ama sık sık buraya gelip kendisini kontrol edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Bin 763'e Çıktı
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Bin 763'e Çıktı
Fırst Lady Melanıa Trump’ın Mısır'da Giydiği Kıyafet Gündem Oldu
Fırst Lady Melanıa Trump’ın Mısır'da Giydiği Kıyafet Gündem Oldu
“Mars’la İlgili Mimarlık Çalışmalarına Katılmaya Hak Kazanan İlk Türk”
“Mars’la İlgili Mimarlık Çalışmalarına Katılmaya Hak Kazanan İlk Türk”
Dünyaca Ünlü Dj David Morales Gözaltında
Dünyaca Ünlü Dj David Morales Gözaltında
Çin’de Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 16 Yaralı
Çin’de Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 16 Yaralı
Afganistan'da Taliban Saldırısında 7 Ölü
Afganistan'da Taliban Saldırısında 7 Ölü
Deprem Ve Tsunami Sonrası Kaybettikleri Çocuklarını Arıyorlar
Deprem Ve Tsunami Sonrası Kaybettikleri Çocuklarını Arıyorlar
Dünyanın En Büyük Balık Pazarı Tsukiji Tarihi Mekanına Veda Etti
Dünyanın En Büyük Balık Pazarı Tsukiji Tarihi Mekanına Veda Etti
7 yaşındaki milyoner yeni projesini açıkladı
7 yaşındaki milyoner yeni projesini açıkladı
Haiti'de 5,9 Büyüklüğünde Deprem…10 Kişi Öldü
Haiti'de 5,9 Büyüklüğünde Deprem…10 Kişi Öldü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim