Kadınları “Ben mağara adamıyım” diye kandırıp ifşa ediyor

Tayland, kadınları kandırarak birlikte olan ve daha sonra fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan “Taylandlı mağara adamı”nı konuşuyor. Son yıllarda bütün dünyadan turistlerin adeta akın ettiği Tayland’ın meşhur Koh Phangan adasındaki bir arazide kaçak olarak yaşayan ve bir mağaranın içerisinde sefil bir şekilde yaşayan adamın foyası sosyal medyaya genç ve güzel kadınlarla çektirdiği fotoğraflar dikkat çekince ortaya çıktı.

Genç kadınları mağarasına davet eden adam, Facebook’ta motosikletiyle fotoğraflarını da paylaştı.

47 yaşında olduğu belirlenen Chatupoom Losiri’nin bölgeye ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD’den gelen genç turistleri kandırdığı belirlendi. Kadınlara, kendisini bir mağara adamı olarak tanıttığı ifade edilen Losiri’nin kadınları mağarasına davet ettiği ve burada onlarla birlikte olduğu aktarıldı. Yerel basında yer alan haberlerin artmasından sonra polis önceki gün bir baskın yaptı.

Mağara adamı birlikte olduğu turist kadınlarla çektirdiği fotoğrafları Facebook üzerinden paylaşıyor.

Mağarayı inceleyen yetkililer şüpheli bir duruma rastlamadı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Losiri, “Buraya gelen kadınları zorla burada tutmuyorum. Hepsi kendi isteğiyle geliyor. Burada kimseyi bir şeye zorlamıyorum, hatta bazen seks bile yapmıyoruz” dedi.

Üniversite mezunu mağara adamı, genç kadınlarla birlikte olduktan sonra medistasyon yaptığını söylüyor.

Losiri’nin mağarasını inceleyen Koh Phangan Şerifi Kairik Kraisong, “İncelemeler tamamlandı ve bu şahsın aslında Bangkoklu olduğunu öğrendik. Kendisi Silpakorn Üniversitesi’nden mezun olmuş ve buraya gelmiş. Arazinin sahibi kendisinden henüz şikayetçi değil ama sık sık buraya gelip kendisini kontrol edeceğiz” açıklamasını yaptı.