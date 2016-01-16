BURUNDİ'DE GÜVENLİK GÜÇLERİNCE KADINLARA TOPLU TECAVÜZ EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Birleşmiş Milletlerden (BM), Orta Afrika ülkesi Burundi'de güvenlik güçlerinin kadınlara toplu tecavüz ettiği iddialarının, işkencelerin ve zorla kaybolmaların son derece endişe verici olduğunu bildirildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin yaptığı yazılı açıklamada, muhalefeti destekleyen mahallelerde arama yapan güvenlik güçlerince kadınlara yönelik yapılan 13 taciz olayını belgelediklerini belirterek "Bütün vakalarda benzer örnekler var. Güvenlik güçlerinin kurbanların evine girip kadınları ailelerinden ayırarak onlara tecavüz ettiği iddia ediliyor. Bazı durumlarda ise toplu tecavüz..." ifadelerini kullandı.

Taciz olaylarının Aralık ayından beri devam ettiğine dikkati çeken Zeyd, kadınlara toplu tecavüz iddialarının, işkencelerin ve zorla kaybolmaların son derece endişe verici olduğunu vurguladı.

Zeyd, Burundi'de yaşanan ciddi insan hakları ihlalleri iddialarının aydınlatılması için uydu görüntülerinin incelendiğini de sözlerine kaydetti.