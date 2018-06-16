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Kadınlara artık bunu yapanlar ‘seks suçlusu’ olarak yargılanacak

İngiltere, son yıllarda ülkede gittikçe artan kadınların etek altı görüntülerinin çekilmesi problemi karşısında ciddi bir adım atarak bu eylemi 2 yıl hapis ile cezalandırma kararı aldı.

Kadınlara artık bunu yapanlar ‘seks suçlusu’ olarak yargılanacak

İngiltere, son yıllarda ülkede gittikçe artan kadınların etek altı görüntülerinin çekilmesi problemi karşısında ciddi bir adım atarak bu eylemi 2 yıl hapis ile cezalandırma kararı aldı.

16 Haziran 2018 Cumartesi 09:20
Kadınlara artık bunu yapanlar ‘seks suçlusu’ olarak yargılanacak

İngiltere, kadınların etek altı görüntülerini çekenlerin 2 yıl hapis cezası almasına karar verdi. Ülkede artık bir çılgınlık haline gelen bu eylemi gerçekleştirenler ayrıca, bir seks suçlusu olarak da kayıt altına alınacak.

Adalet Bakanlığı, yasayı desteklediğini açıkarken, bu konu ile ilgili bir kampanya başlatan ve tecavüz tehditleri aldığını söyleyen 26 yaşındaki Gina Martin, “Bu müthiş bir haber, bizi destekleyen herkese teşekkürler” açıklamasında bulundu.

Gina, “Bu, ülke çapında çok fazla kadına yapıldı ancak şimdiye kadar failler yargılanmadı” dedi.

“ARTIK TAHAMMÜL ETMEYECEĞİZ”

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Adalet bakanı Lucy Frazer, “Bu , kurbanların kendilerini aşağılanmış hissetmelerine yol açan bir saldırı. Bu davranışa artık tahammül etmeyip failleri uygun şekilde cezalandıracağımıza dair net bir mesaj gönderiyoruz” dedi.

RÖNTGENCİ OLARAK YARGILANACAKLAR

Londra’da yaşayan serbest Gina Martin, geçtiğimiz yıl 2017’de Hyde Park’taki British Summer Time Festivali’nde iki adamın eteğinin altından fotoğraflarını çekmesinin ardından yasak için çağrıda bulunmuştu.

Yeni yasa ile bu kapsama girenler de diğer röntgencilik suçlarıyla paralel olarak cezalandırılacak.

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