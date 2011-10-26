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Kadınlar ve Erkekler Hakkında Gerçekler

Erkekler ve kadınlar hakkında doğru ve yanlış bilinen gerçekler.

Kadınlar ve Erkekler Hakkında Gerçekler

Erkekler ve kadınlar hakkında doğru ve yanlış bilinen gerçekler.

26 Ekim 2011 Çarşamba 20:31
Kadınlar ve Erkekler Hakkında Gerçekler
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Kadınlar daha çok konuşur (YANLIŞ)

Hep şuna inandırıldık: Çok konuşuyoruz, gereksiz sözler sarf ediyoruz, sürekli dır dır ediyoruz! Oysa erkekler! Onlar hep az ama öz konuşuyorlar, değil mi?

Hayır, yanlış! Her iki cins de günde ortalama 600 kelime kullanıyor. Kimse kimseden daha fazla konuşmuyor yani.

Erkeklerin duygusal zekaları daha düşüktür (DOĞRU)

Beyler, üzgünüz! Ama bazen gerçekler acıdır. Çalışmalar tutarlı bir şekilde ortaya koyuyor ki biz kadınlar başkalarının yüz ifadelerini tanıma ve kaydetme konusunda daha başarılıyız.

Duygusal zeka, empati de gerektiren bir şey; dolayısıyla empati yeteneğimiz de daha güçlü.

Kadınlar daha depresiftir (YANLIŞ)

Kadınların beyninde mutluluk hormonu olan serotonin seviyesinin daha düşük olduğu söylendi hep. Ancak çalışmalar bunun doğru olmadığını gösteriyor.

Bu mitin ortaya çıkmasının sebebi, depresyonda olduğu tespit edilen kadın sayısının daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Çünkü kadınların doktora gidip yaşadıkları sıkıntıları doktora açmaları erkeklere oranla daha yaygın. Onlar depresyonlarını kendi içlerinde çözmeye çalışıyorlar!

Erkeklerin seks dürtüsü daha yüksektir (DOĞRU)

Erkekler bazı ‘kirli’ fikirleri akıllarından geçirmeden güzel bir kadın garsonun elinden kahve alamazlar, değil mi? Doğru!

Nörobiyologlar bunda suçlanması gerekenin beyin olduğunu söylüyor. Duyumsal organlardan gelen sinyalleri işleme koyan beynin parietal bölümü erkeklerde daha geniş.

Kadınlar atamazlar (DOĞRU)

Gerek denize taş atma gerekse de herhangi bir oyunda top atma konusunda olsun, kadınların ‘atma’ işinde erkeklerden kötü oldukları bir gerçek. Ancak bunun kas gücünden ziyade psikolojik bir nedeni var.

Bu alanda yapılan araştırma, erkeklerin atma konusunda daha başarılı olmalarını sinir miktarlarına bağlıyor. Onlar daha uzağa atabiliyorlar, çünkü daha agresifler!

Kadınlar erkeklerden daha fazla söz keserler (YANLIŞ)

Sosyologların araştırmalarına göre erkekler konuşmada dominant olma konusunda çaba gösteriyorlar ve konuşmayı yönlendirmek için sürekli araya giriyorlar.

Son Güncelleme: 26.10.2011 20:31
Anahtar Kelimeler:
KadınErkekDoğruYanlış
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