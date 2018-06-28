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Kadınlar için en tehlikeli ülke Hindistan

Dünyada kadınlar için en tehlikeli ülkenin Hindistan olduğu bildirildi. ABD, bu listede ilk 10’da yer alan tek Batı ülkesi oldu.

Kadınlar için en tehlikeli ülke Hindistan

Dünyada kadınlar için en tehlikeli ülkenin Hindistan olduğu bildirildi. ABD, bu listede ilk 10’da yer alan tek Batı ülkesi oldu.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:23
Kadınlar için en tehlikeli ülke Hindistan

Dünyada kadınlar için en tehlikeli ülkenin Hindistan olduğu bildirildi. ABD, bu listede ilk 10’da yer alan tek Batı ülkesi oldu.

Sıralama Thomson Reuters Vakfı’nın yaptığı anket sonucu belirlendi. Londra merkezli kuruluş 193 ülkede, kadın sorunlarıyla ilgili çalışan 550 uzmanla görüşerek rapor hazırladı. Bu çalışmada ülkeler cinsel saldırı, aile için şiddet, ayrımcılık, sağlık hizmetlerine ulaşım, insan kaçakçılığı ve dini gelenekler konularında derecelendirildi.

Hindistan’ı kadınlar için en tehlikeli yapan faktörler ise cinsel saldırı olasılığının çok yüksek olması ve kadınların çalışmaya zorlanması olarak belirtildi. Sıralamada Hindistan’ı, yıllardır savaşların ve çatışmaların pençesinde olan Afganistan ile Suriye izledi.

Somali, Suudi Arabistan, Pakistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yemen ve Nijerya, kadınlar için en tehlikeli 10 ülke arasında yer alan diğer ülkeler oldu.

Kadınlar için en tehlikeli 10 ülke arasına giren tek Batı ülkesi ise ABD oldu. Sıralamanın 10’uncu basamağında yer alan ABD, cinsel saldırı sıralamasında üçüncü, aile için şiddet sıralamasında ise altıncı sırada yer aldı.
 

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Son Güncelleme: 28.06.2018 16:40
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