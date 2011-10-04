Kadınlar güzelliklerinin doruk noktasını ne zaman yaşıyor?

Kadınların en çekici zamanının genç kızlık dönemi olduğuna dair asırlık miti yalanlayan yeni bir araştırmaya göre, 31 yaşındaki kadınlar güzelliklerinin doruk noktasındalar.

20’li yaşlarının sonunda ve 30’larının başında olan kadınlar, taze yüzlü 18-19’luklardan çok daha çekici bulunuyor diyor araştırmacılar.



Telegraph’da yayınlanan habere göre, 2,000’den fazla kadın ve erkekten oluşan araştırma grubundan çıkan sonuç güzelliğin görünüm kadar kişilikle de bağlantılı olduğu…



Avaraj İngiliz kadını otuzlu yaşlarında evli ve çocuk sahibi oluyor. Yine de kadınların hangi yaşta daha çekici olduğu sorulan bireylerden büyük çoğunluğu başka her hangi bir yaş yerine 31’i seçmekte

ısrarcı davranıyor.



Neden? Çünkü hala iyi görünen bu yaştaki kadın, aynı zamanda sadece yaşla birlikte kazanılan x faktörüne de sahip oluyor; kendine güven.



Katılımcıların yüzde 70’i güzelliği kendine güven olarak tanımlarken, yüzde 67’si iyi bir görünüm ve yüzde 47’si stil sahibi olmayı da gerekli şartlar olarak nitelendiriyor.

