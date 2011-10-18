Kadınlar Birliğinden DAÜ'lü öğrencilere burs

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Gazimağusa Şubesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) eğitim gören 3 kız öğrenciye eğitim bursu verdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Kadınlar Birliği Gazimağusa Şubesi Başkanı Emine Sütçü ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak’ı makamında ziyaret ederek, üç öğrencinin dönemlik okul harcını karşılayan çeki takdim etti.

Ziyarette DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Uyguroğlu da hazır bulundu.

Emine Sütçü, ziyarette yaptığı konuşmada Birliğin esas amacının eğitime katkı olduğunu vurgulayarak, başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi ve teşvik edilmeleri gerektiğine işaret etti.

Sütçü, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin her yıl yaptığı etkinliklerden elde edilen gelirin başarılı kız öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak için kullanıldığını ve bu bursların her yıl düzenli olarak verildiğini anlattı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Öztoprak da, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Gazimağusa Şubesi’nin yaptığı bağışa teşekkürlerini sunarak, her kurum ve kuruluşun eğitime benzer katkılar sağlaması gerektiğine dikkat çekti.