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Kadını baştan çıkartma sanatı

Kadını baştan çıkartma yolları

Kadını baştan çıkartma sanatı

Kadını baştan çıkartma yolları

28 Ekim 2011 Cuma 20:28
Kadını baştan çıkartma sanatı
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Kadınlar partnerlerinde değişikliği severler, yani kendilerini şaşırtmasını ve her geçen gün cinsel deneyimlerini en üst seviyeye çıkartmasını ama bunlarıda yaparken kendilerine hakim olmalarınıda isterler Aklınızdan partnerinizi çıldırtmak geçiyorsa, emin olun bunu yapabileceksiniz yada bir tanesini yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, saksı ile birlikte haya gücünüzü devreye sokmak.

Ona ne düşündüğünüzü söyleyin

Ona neler olacağı hakkında bir görüntü çizin. Ona, onu nasıl yavaş yavaş soymayı planladığınızı ve vücudunun her parçası ortaya çıktıkça onu okşayacağınızı anlatın. Ona dilinizi kullanarak nasıl belirli yerlerini –boynunu, sırtını ve iç kalçalarını- uyandıracağınızı anlatın. Veya daha iyisi, seks dışında herşeyi konuşun ama seksi bir tavırla. İşteki gününüzü anlatırken gözlerinin içine bakın. Ne kadar zor olduğnu ve eve gelmek için can attığınızı anlatın.

Bu onun aklını ve vücudunu uyarır. Ama siz daha çok hareket istiyorsanız konuşmak yerine, belki bu kadınınızı uyarmak için gereken hareket değildir.

Değişik yerlerine masaj yapın

Sizin göreviniz, tabi kabul ederseniz, erkeklerin seks istedikleri zaman yöneldikleri yerden başka yerlere masaj yapmak. Göğüslerinden ve zonklayan (güvenin, zonklayacak) vajinasından uzak duracaksınız.

Arkasına oturun ve şakaklarına işaret ve orta parmaklarınızla hafifçe masaj yapmaya başlayın. Yavaşça saçlarına doğru kayın ve parmak uçlarınızla masaj yapın. İşte burda kontrolü ele alıyorsunuz ve hafifçe saçlarını çekerek onun yanağını kendi yanağınıza getirin. Hoşuna gidip gitmediğini sorun. Evet mi? O zaman doğru yoldasınız.

Omuzlarını ovun ve yavaşça sırtına yumruğunuzla masaj yapın. Ellerinizi açın ve vücudunun ön taraflarına doğru yolunuzu alın. Ellerini göğsünün altında dolaştırın ve kaburgalarını sıkıca tutun, sonra göğsüne hiç dokunmadan göğsünün çevresinde daire çizin.

Pozisyon değiştirin ve kalçalarına doğru yol alın. Bacaklarını açın böylece vajinası havayla temas etsin. Bir seferde bir bacağa masaj yaparak, iki bacağına da masaj yapın. Sonra ellerinizle başına kadar çıkın, dış dudaklarına neredeyse dokunur gibi yapın ama dokunmayın. Sorsa bile yapmayın. Masaj yapmaya devam edin aynı zamanda dış dudakların açık olduğundan emin olun.

Gözbağını çıkarma zamanı geldide geçiyor bile…

Gözlerini Bağla

Eğer siz gereken işi yaparken o gözleri kapalı dayanabilirse, bütün deneyim daha da zenginleşir. Ama bu biraz imkansız olduğu için gözünü bağlamanızı öneriyoruz.

Bu sizin daha önce utangaçlıktan yapamadığınız şeyleri yapmak için bir açık pencere. Göbeğinden göğsünün ortasına kadar yalayın. Sonra durun ve kendi vücudunuzu onunkinden tamamen çekin. Göğsün ortasından dudaklarına kadar çıkın ve onu tutkuyla öpün.

Kendinizi çektikten sonra stratejik noktalara yaptığınız süpriz ataklar onu deli edecek ve uyandıracaktır.

Onu herşeyinizle Öpün Her kadın öpmeyi ve öpülmeyi sever. Farzedelim siz onu istediğiniz zaman ve istediğiniz şekilde öpebileceksiniz. Sizin onu vahşice kullanmanız için bir şans değil bu. Onun yerine, onu öpün ve o size cevap verdiğinde kendinizi çekin.

Eğer o size doğru gelmeye devam ederse, ellerinizle yüzünü tutun ve istediğiniz şekilde onu öpün. Kontrolü tekrar kazanmaya çalışıp kendi istediği şekilde öpmeye çalışırsa, onu tutun ve izin vermeyin. Karşı koyma yeteneğiniz onu delirtecek.

Yüzünü geriye doğru tutarken, bir yana çevirin, boynunu ısırın ve emin. Dudaklarına geri gelin dudaklarını yalayın ve teker teker dudaklarını emin. Eğer kıyafetlerinizi yırtmaya hazır değilse, biryerde yanlış yapıyorsunuz.

İçine Doğru Yol Alın

Bu bazıları için başarması zor bir görev olsa bile, kadınınızın nasıl deliye döndüğünü farkettiğiniz zaman bırakmak istemeyeceksiniz. Bacakları açık bir şekilde, içeriye girmeniz için sizi selamlarken, acele etmeden penisinizin ucunu onun vajina dudaklarına sürtün.

Çok büyük o da sizi isteyecek! Onun arzuyla deliye döndüğünü göreceksiniz

Eğer daha hızlı derse yavaşlayın, eğer daha derine derse tamamen kısa bir süre için durun. Onun dediğini yapmamanız ona karşı bir meydan okuma olucaktır ve bu istediğiniz şey! Alay Et Lütfen

Erkeklerin kadınların sızlanmalarına teslim olma devri kapansın artık ve değişiklik adına biz kadınları deli edelim. Meydan okuyun. Vücudundan önce aklını memnun edin.

Arzuyla kendinizi ve onu çılgına çevirerek duyularınızı uyandırın. Eğer vazgeçilmez sevgili olmak istiyorsanız, yavaş hareketlerle olabilirsiniz.

Son Güncelleme: 28.10.2011 20:28
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