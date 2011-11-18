Kadına Yönelik Şiddet Sözleşmesi

FEMİNİST ATÖLYE, AVRUPA KONSEYİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE EV İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR SÖZLEŞME’NİN MECLİS’TE ONAYLANMASINI İSTİYOR.

5 Kasım’a kadar 2500 imza” sloganıyla, yaklaşık 1 aydır Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Sözleşme’nin KKTC Meclisi’nde onaylanması için kampanya yürüten FEMA, dün Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) yanında, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleşik Güçler’i (CTP - BG) de ziyaret etti.

Atölyeden yapılan açıklamaya göre, Feminist Atölye aktivistleri ziyaretlerinde, sözleşmenin birer kopyasını parti temsilcilerine sunarken, Kıbrıs’ta toplumsal cinsiyet temelli şiddet vakaları ile ilgili bilgi de verdi.

Açıklamada, 25 Kasım BM Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Günü’nde KKTC Meclis Başkanlığı’na sunulacak sözleşme ile ilgili siyasi partilere başlatılan ziyaretlerin olumlu bir havada geçtiği, görüştüğü siyasi partilerden destek alan FEMA aktivistlerinin, 22 Kasım Salı günü de Toplumcu Demokrasi Partisi’ne (TDP) ziyarette bulunacağı belirtildi.