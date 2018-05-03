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Kadın öğretmen öğrencisiyle otele gidip...

Şok!

Kadın öğretmen öğrencisiyle otele gidip...

Şok!

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:50
Kadın öğretmen öğrencisiyle otele gidip...

Öğrencisini ikna edip otele götürerek onunla cinsel ilişkiye giren İngilizce öğretmeni tutuklandı. Genç kadının 10 yıl ceza alması bekleniyor.

Porto Riko'da İngilizce öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Yaira Cotto Flores, 16 yaşındaki öğrencisi ile birlikte olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

MOTELE GÖTÜRDÜ

Araştırmalara göre öğrencisine ders dışında zaman ayıracağını söyleyen genç kadın, bunu cinsel ilişkiye girmek için bir fırsat olarak kullandı. Öğrencisini San Lorenzo'daki bir motel odasına götüren kadın, burada onunla beraber oldu.

GÜVENİNİ KAZANMAK İÇİN HEDİYELER ALDI

Federal savcıların başkanı Rosa Emilia Rodriguez Velez, Flores'ın motele gitmeden önce çocuğu arabasına aldığını söyledi. Öğretmenin otele gitmeden önce kondom satın alarak bunu çocuğa nasıl kullanması gerektiğini anlattığı da anlaşıldı. Genç öğretmenin öğrencisinin güvenini kazanmak için ona çeşitli aralıklarla birkaç hediye de verdiği öğrenildi.

10 YIL HAPİS CEZASI ALMASI BEKLENİYOR

Eski İngilizce öğretmeninin en az 10 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu ve 27 Ağustos'ta görülecek davada cezanın kesinleşeceği açıklandı.

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