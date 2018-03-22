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Kadın öğretmen 3 öğrencisiyle ilişkiye...

Amerika'nın Teksas eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki İspanyolca öğretmeni Aracely Sauceda üç ayrı öğrencisi ile ilişkisi olduğu gerekçesi ile tutuklandı.

Kadın öğretmen 3 öğrencisiyle ilişkiye...

Amerika'nın Teksas eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki İspanyolca öğretmeni Aracely Sauceda üç ayrı öğrencisi ile ilişkisi olduğu gerekçesi ile tutuklandı.

22 Mart 2018 Perşembe 19:50
Kadın öğretmen 3 öğrencisiyle ilişkiye...
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Geçen eylül ayında okul yönetiminin, öğretmenin bir öğrencisi ile ilişkisi olduğundan şüphelenmesi üzerine polis öğretmenin yakalanması için çalışma başlattı. Polise teslim olan öğretmenin, 16 yaşındaki öğrencisi ile ilişkisi olduğu belirtildi. Öğretmen aynı gün içinde kefalet ile serbest kaldı. Soruşturmayı sürdüren polis, öğretmenin başka bir öğrencisi ile ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı.

MEKSİKO EYALETİNE GİRİŞ YAPTIĞI SIRADA YAKALANDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan öğretmen geçen Çarşamda günü Meksiko eyaletinde giriş yaptığı sırada yakalandı. Bu sırada çalıştığı okulda öğrencilerin öğretmenin okulda başka bir öğrenci ile ilişki yaşadığı söylentileri yayıldı. Bunun üzerine öğretmen tutuklanmadan bir gün önce istifa etti. Aynı eyaletten bir kaç gün önce 15 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmen 15 yıl hapis cezası almıştı. Tutuklu bulunan öğretmen 19 Mart tarihinde mahkemeye çıkacak.

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