Kadın canlı bomba, Bingöl’ü kan gölüne çevirdi

Kuaförden çıktı kendini patlattı!

PKK yine sivilleri hedef aldı. Bingöl’ün birçok işyeri ve Ak Parti il binasının bulunduğu en işlek caddesinde dün öğle saatlerinde bir kadın terörist üzerindeki bomba düzeneğini patlattı. Başı kopan teröristin, eylemden önce dikkat çekmemek için kuaföre gittiği öğrenildi... Bingöl dün büyük bir patlamayla sarsıldı. Kent merkezindeki Genç Caddesi üzerindeki patlamada 1’i kadın canlı bomba olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.

Bingöl’de bugün öğle saatlerinde Genç Caddesi’nde ’canlı bomba’ eyleminde parçalanarak ölen kadın teröristin asıl hedefinin saldırıyı Cumhuriyet Bayramı kutlamasının yapılacağı stadyum olduğu, törenler iptal edilince Ak Parti il binasını hedef aldığı ortaya çıktı.

HEDEFİ CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENLERİYDİ Törenler iptal edilince... Polisin yaptığı değerlendirmede bir kaç gün önceden, kendisine yardımcı olan erkek terörist ile kente giren ’canlı bomba’, asıl stadyumda yapılacak bayram kutlamalarını hedef aldı, ancak törenlerin iptal edilmesiyle bu kez Ak Parti il binasına yöneldi. Eylem talimatı alan teröristler kimseyle irtibata geçmedikleri için törenlerin iptal edildiğini dün sabah öğrenince Ak Parti il binasını olduğu caddeye geldi. İşte patlamadan ilk görüntüler video için tıklayın Erkek terörist seyretti Kadın terörist, kentin en merkezi yerindeki Genç Caddesi’nde eczane, otel, mağaza gibi bir çok işyeri ile Ak Parti il binasının da bulunduğu bölgeye yöneldi.

Bu sırada çocuklu bir kadınla göz göze geldi. Binaya girip katliam yapmayı hedefleyen terörist fark edildiğini görünce paniğe kapıldı ve üzerindeki bombayı patlatmak için harekete geçti. Görgü tanıklarının ifadesine göre canlı bomba üzerindeki bombaları patlatırken, eylemi izleyen erkek terörist de kargaşadan yararlanarak olay yerinden uzaklaştı.Patlamayla birlikte ortalık kan gölüne döndü, parçalanan ’canlı bomba’ ile ölen ve yaralananların organ parçaları etrafa saçıldı.

Cadde ortasına başı fırlayan ’canlı bomba’ kadının, eylemi gerçekleştirmeden önce dikkati çekmemek için kuaföre gidip saçlarını yaptırdığı ortaya çıktı. Askerler de yaralandı Kimliği belirlenemeyen kadın teröristin parçalanarak öldüğü patlamada, Hatice Nesibe Belgin olay yerinde, Mehmet Çubuk da hastanede yaşamını yitirirken, yaralanan 21 kişi tedaviye alındı.

Yaralananlardan Ahmet Uluçay ve Ercan Berak’un uzman çavuş, Erol Sayım, Şeyhmus Talus ve Mustafa Tüfekçi’nin er, Veysel, Hazal, ve Ceylan Belgin kardeşlerin ölen Hatice Nesibe Belgin’in çocukları olduğu belirtildi. Diğer 13 kişi de şunlar: Serkan Tunç, Ufuk Bektaş, Emrah Elhakan, Musa Balat, Gülsüm Dinler, Cahit Elhakan, Faruk Duran, Harun Taşkesen, Hanifi Yıldız, İhsan Uğurlu, Aydın Elaldı, Emre Mut ve Hülya Ayçicek.

Canlı bombayla göz göze geldi, çocuklarını uzağa itti! Görgü tanıklarının ifadesine ve olay yerindeki ipuçlarına göre, Hatice Nesibe Belgin 3 çocuğuyla birlikte Ak Parti il binasının bulunduğu bina önünde, canlı bombayla göz göze geldi. Belgin, çocuklarını hemen ileri fırlattı, ancak kendisi uzaklaşmaya fırsat bulamadan kulakları sağır eden patlamayla havaya uçtu. Hatice Nesibe Belgin’in cansız bedeni metrelerce ilerde bulundu. Çocukları ise yaralı kurtuldu.