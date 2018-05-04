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Kadın acılar içinde kıvranıyordu!

İçinden devasa solucanlar çıktı

Kadın acılar içinde kıvranıyordu!

İçinden devasa solucanlar çıktı

04 Mayıs 2018 Cuma 11:28
Kadın acılar içinde kıvranıyordu!

Hindistan'da yaşayan kadın aylarca çektiği acılardan sonra gittiği hastanede, vücudunda devasa boyutlara ulaşmış onlarca kurt olduğunu öğrendi.

İsmi Sunita olarak açıklanan aralıksız çektiği ağrılardan sonra gittiği hastanede şoke eden gerçekle karşılaştı. Hindistanlı kadının safra kanalından her biri 15 ile 20 cm. arasında olan bir düzineden fazla kurt çıkarıldı.

KURTLAR ÇIKARILINCA ACILARI SON BULDU

38 yaşındaki kadının ayağa bile kalkamadığı ve 6 aydır ateş ve kusma gibi şikayetlerden muzdarip olduğu açıklandı. İçinden 14 adet devasa kurt çıkarılan kadının acıları son buldu.

KİRLENMİŞ TOPRAKTA YETİŞEN YİYECEKLER SORUMLU

Kirlenmiş toprakta yetiştirilen yiyecekleri yedikten sonra enfekte olduğu düşünülen kadının, 1 ayda 12 kilo kaybettiği açıklandı. Ameliyattan sonra ağrılarının tamamen geçtiğini söyleyen kadının doktoru, bu boy ve sayıda soluncanın oldukça nadir görüldüğünü belirtti.

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