Kaddafi'yi öldürdüler çünkü...

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, eski Libya lideri Muamer Kaddafi'nin batılı ülkeler aleyhine konuşmaması için, Usame Bin Ladin'in gibi yargılanmadan öldürüldüğünü ileri sürdü.

(DHA) -- Ülkenin doğusundaki Bircend şehrinde halka hitaben konuşan Ahmedinecad, Libya devrik lideri Kaddafi'nin öldürülme olayına değindi. Ahmedinecad, "Kaddafi konuşmaması için öldürüldü. Aynı şeyi Bin Ladin'e de yaptılar ve konuşmaması için onu da öldürdüler.

Eğer Kaddafi yargılansaydı ve konuşsaydı kimlere para verdiğini, kimlerden destek aldığını deşifre etseydi birçok şey değişirdi" dedi.

Dünyadaki tüm diktatörlerin arkasında ABD ve Avrupa ülkelerinin olduğunu söyleyen Ahmedinecad, "İran'dan son 25 yıl içinde cumhurbaşkanı düzeyinde kimse Libya'ya gitmedi. Libya'ya gitmeyen ve bu ülkenin devrik liderine destek vermeyen tek bir Avrupalı veya Amerikalı devlet başkanı bana gösterin" diye konuştu.