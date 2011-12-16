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Kaddafi'nin Ölümünün Savaş Suçu Olduğuna Dair Ciddi Şüpheler Var

Kaddafi'nin kimin tarafından öldürüldüğü hala bilinmiyor

Kaddafi'nin Ölümünün Savaş Suçu Olduğuna Dair Ciddi Şüpheler Var

Kaddafi'nin kimin tarafından öldürüldüğü hala bilinmiyor

16 Aralık 2011 Cuma 11:25
Kaddafi'nin Ölümünün Savaş Suçu Olduğuna Dair Ciddi Şüpheler Var
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno Ocampo, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin ölümünün savaş suçu olduğu konusunda "ciddi şüpheler" bulunduğunu belirtti.

Ocampo, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'ne mektup göndererek, hükümete, ülkedeki iç savaş sırasında, eski muhalifler de dahil tüm tarafların işlediği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açma planlarını sorduğunu belirtti.

Libya'da 42 yıllık Kaddafi rejimine karşı ayaklanma, Kaddafi'nin 20 Ekim'de yakalandıktan sonra öldürülmesiyle sona ermişti. Kaddafi'nin kimin tarafından öldürüldüğü hala bilinmiyor.

Kaddafi'nin Ağustos ayında Cezayir'e kaçan kızı Ayşe Kaddafi de Ocampo'ya yazdığı mektupla babasının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıp başlatmadığını sorgulamıştı.

Son Güncelleme: 16.12.2011 11:25
Anahtar Kelimeler:
ölümKaddafişüpheSavaş Suçu
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