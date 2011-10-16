Kaddafi'den beklenmeyen saldırı

Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi güçleri, devrik lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri Sirte'yi almak için yoğun mücadele verirken, başkent Trablus'ta çatışma çıktı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre, sayıları 20 ile 50 arasında değişen Kaddafi taraftarları, başkent Trablus'ta yerleşim birimlerine saldırı düzenledi. Ulusal Geçiş Konseyi güçleriyle, Kaddafi taraftarlarının Ebu Salim mahallesindeki saldırısı devam ediyor.

Çatışmalarda ağır makineli tüfeklerin kullanıldığı belirtildi. Görgü tanıkları, Kaddafi taraftarlarının günün erken saatlerinde Ebu Salim mahallesine gelerek, Kaddafi lehine sloganlar attığını ifade etti.

Ulusal Geçiş Konseyi adına savaşan Abdullah adlı bir kişi, "Kaddaf, cuma namazı sonrası olay çıkarmaları için onlara gece mesaj gönderdi. Onu için birkaç kişi buraya gelerek olay çıkardı" dedi.