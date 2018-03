Kaddafi Öldü

Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkilisi Abdül Mecid, devrik lider Muammer Kaddafi’nin memleketi Sirte’de yakalandığını duyurdu.

Ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Yetkili, Kaddafi’nin her iki bacağından yaralı olduğunu ifade etti. Reuters ajansına konuşan Mecid, "Yakalandı. Her iki bacağından da yaralı... Ambulansla götürüldü" dedi. Bir UGK yetkilisi, Kaddafi'nin NATO'nun kaçmak üzereyken konvoyuna düzenlediği operasyonla yakalandığını ve şu an için Bingazi'de tutulduğunu belirtti. Başka bazı kaynaklar Kaddafi'nin öldürüldüğünü öne sürdü.

Ancak bu açıklamalar şu ana kadar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı. UGK'nin daha önce de Kaddafi'nin oğullarının yakalanması ve bazı şehirlerin ele geçirilmesiyle ilgili açıklamalarının doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. El Cezire, "üst düzey bir hedefin" yakalandığı yönünde bilginin birden fazla kaynak tarafından teyit edildiğini ancak bu kişinin "Kaddafi" soyadlı herhangi biri olabileceğini bildirdi.

HENÜZ TEYİT YOK Kaddafi yanlısı bir Libyalı asker Reuters'a Kaddafi'nin Sirte'de tutuklandığına şahit olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Kaddafi'nin yakalandığı haberlerini teyit edemeyeceğini" belirtti. NATO da haberleri teyit edemeyeceğini bildirdi.

UGK SİRTE DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI UGK, bugün sabah saatlerinde, Sirte'nin Kaddafi yanlılarından temizlendiğini ve kentte kontrolün ele geçirildiğini açıkladı. Televizyon kanalları ve haber ajansları, Sirte'nin düştüğü açıklamasının ardından, UGK'ye bağlı birliklerin sevinç gösterilerini yayınladı