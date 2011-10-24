Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kaddafi gitti şeriat geldi

Libya, 'kurtuluşun' da ilanıyla yeni bir döneme girdi. Ancak ülkede beklentilerin tersine...

Kaddafi gitti şeriat geldi

Libya, 'kurtuluşun' da ilanıyla yeni bir döneme girdi. Ancak ülkede beklentilerin tersine...

24 Ekim 2011 Pazartesi 14:25
Kaddafi gitti şeriat geldi
banner238

Libya, 'kurtuluşun' da ilanıyla yeni bir döneme girdi. Ancak ülkede beklentilerin tersine, yeni oluşturulacak anayasada Şeriyat kurallarının etkili olacağının bildirildi. İslamcılarla batı yanlıları arasında çatışma yaşanan Libya'da, bölgesel rekabet de artmış durumda.

Libya'nın "kurtuluşu" resmen ilan edildi. Yeni dönem binlerce kişinin katıldığı bir dönemle kutlandı. Kaddafi yönetimine karşı silahlı ayaklanmadan tam dokuz ay bir hafta sonra, Ulusal Geçiş Konseyi Bingazi'deki törende Libya'nın özgürlüğünü ilan etti.

Bu adım Libyalılarla uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak Libya'yı bekleyen zorlu süreç bitmiş değil. Zira ülkenin yeni siyasi ve dini yapısı şimdiden tartışma konusu oldu. Doğuda mevzili İslamcılar, Trablus ve Batıdaki batı yanlılarına karşı üstünlüklerini kabul ettirme çabasında.

İSLAMCILARA DESTEK Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil de son çıkışıyla İslamcılara destek çıktı. İslami bir devlet olarak Şeriat'ı hukukun temeli olarak aldık. Bundan dolayı İslami ilkelerle çatışan yasalar geçersiz olacaktır.

Abdülcelil, yayınladığı bir kararnameyle Kaddafi dönemindeki çok eşlilik yasağını kaldırdı. Ayrıca yatırımcıların faiz geliri elde etmediği İslami bankaların açılacağını da belirtti.

Libya'yı bekleyen diğer bir tehilke de bölgesel rekabet. Bingazi ve Misrata, Trablus karşısında artık daha fazla söz hakkı istiyor. Üstelik Kaddafi güçleriyle savaşan farklı gruplarla frakisyonlar da silahlarını bırakmaya yanaşmıyor. Tüm bunların Libya'yı yeni bir çatışmaya sürüklemesinden korkuluyor.

Son Güncelleme: 24.10.2011 14:25
Anahtar Kelimeler:
LibyaKaddafiŞeriat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim