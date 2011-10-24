Kaddafi gitti şeriat geldi

Libya, 'kurtuluşun' da ilanıyla yeni bir döneme girdi. Ancak ülkede beklentilerin tersine, yeni oluşturulacak anayasada Şeriyat kurallarının etkili olacağının bildirildi. İslamcılarla batı yanlıları arasında çatışma yaşanan Libya'da, bölgesel rekabet de artmış durumda.

Libya'nın "kurtuluşu" resmen ilan edildi. Yeni dönem binlerce kişinin katıldığı bir dönemle kutlandı. Kaddafi yönetimine karşı silahlı ayaklanmadan tam dokuz ay bir hafta sonra, Ulusal Geçiş Konseyi Bingazi'deki törende Libya'nın özgürlüğünü ilan etti.

Bu adım Libyalılarla uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak Libya'yı bekleyen zorlu süreç bitmiş değil. Zira ülkenin yeni siyasi ve dini yapısı şimdiden tartışma konusu oldu. Doğuda mevzili İslamcılar, Trablus ve Batıdaki batı yanlılarına karşı üstünlüklerini kabul ettirme çabasında.

İSLAMCILARA DESTEK Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil de son çıkışıyla İslamcılara destek çıktı. İslami bir devlet olarak Şeriat'ı hukukun temeli olarak aldık. Bundan dolayı İslami ilkelerle çatışan yasalar geçersiz olacaktır.

Abdülcelil, yayınladığı bir kararnameyle Kaddafi dönemindeki çok eşlilik yasağını kaldırdı. Ayrıca yatırımcıların faiz geliri elde etmediği İslami bankaların açılacağını da belirtti.

Libya'yı bekleyen diğer bir tehilke de bölgesel rekabet. Bingazi ve Misrata, Trablus karşısında artık daha fazla söz hakkı istiyor. Üstelik Kaddafi güçleriyle savaşan farklı gruplarla frakisyonlar da silahlarını bırakmaya yanaşmıyor. Tüm bunların Libya'yı yeni bir çatışmaya sürüklemesinden korkuluyor.