KADDAFİ, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN LİDERLERİNİ UYARDI.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi, muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ni tanıyan gelişmekte olan ülkelerin liderlerinin de aynı akıbete uğrayacağını söyledi.

Kaddafi, merkezi Suriye'de bulunan Errai televizyonunda yayımlanan ses kaydında, Geçiş Konseyi'ni tanıyan ülkelerin, kendilerinin yerine geçmek üzere bu türden geçiş konseyinin kurulmasına hazır

olmaları gerektiğini ifade etti.

Ülkedeki durumun "dayanılmaz" olduğunu söyleyen Kaddafi, Libya halkına sokaklara dökülmesi çağrısında bulundu.