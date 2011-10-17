Kaddafi döneminden kalma gizli bir morg bulundu

Libyalı muhalifler, başkent Trablus'un en büyük hastanesinde Kaddafi döneminden kalma gizli bir morg buldu.

Libyalı muhaliflerin, dün hastanede kilitli tutulan bölmeye girdikleri ve burada gizli bir morg keşfettikleri, morgda biri bebek 17 kişinin kalıntılarının bulunduğu bildirildi.

Muhaliflerin, kalıntılarını Reuters ekibine gösterdikleri kurbanların çoğunun, kaçak Libya lideri Muammer Kaddafi'ye karşı 1984 yılında yapılan darbe girişiminden sonra infaz edildikleri sanılıyor.

Hastanenin doktorları, hastanenin bu bölümünün ayrı bir girişi olduğunu, personelin buraya girmesine ve cesetleri getirip götüren kişilerle konuşmalarına izin verilmediğini söylediler.

Kurbanların bazılarının kafataslarında kurşun deliklerine benzer boşluklar görülürken, bazılarının çok uzun bir süredir burada tutuldukları gözlendi.

İnsan hakları örgütlerine göre, Kaddafi'nin 42 yıllık yönetimi sırasında Libya'da çocuklar dahil olmak üzere binlerce kişi kayboldu.