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Kaçırılıp zorla evlendirilen bu sefer bir erkek

Kaçırılıp zorla evlendirilen bu sefer bir erkek

06 Ocak 2018 Cumartesi 02:24
Kaçırılıp zorla evlendirilen bu sefer bir erkek
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Hindistan'ın Bihar eyaletinde genç bir mühendis gelinin ailesi tarafından kaçırılarak zorla evlendirildi. O anlar kameralara yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erkeklerin zorla evlendirilmesi geleneğinin var olduğu Hindistan’ın en yoksul eyaletlerinden Bihar’da genç bir mühendisin kaçırıldığı ve silah zoruyla evlendirildiği iddiaları üzerine polis soruşturma başlattı.

Vino Kumar adlı gencin gelinin ailesi tarafından zorla evlendirildiği anlara ait görüntüler Hindistan medyasında yer aldı.

‘SENİ ASMIYORUZ SADECE DÜĞÜNÜNÜ YAPIYORUZ’

Görüntüler Kumar’ın kendisini bırakmaları için yalvarmasına rağmen gelinin ailesi damat kıyafeti giydirdiği genci zorla evlendiriyor.

Gelinin yakınlarından biri ağlayan damadı teselli etmeye çalışıken başka bir kişinin ‘Seni asmıyoruz sadece düğününü yapıyoruz” diye bağırdığı duyuluyor.

Yerel yetkili Lalan Mohan Prasad ise zorla evlendirilen genç ile polisin iletişim kurduğunu ve yardım teklif ettiğini ancak Kumar’ın resmi olarak şikayette bulunmadığını söyledi.

2016’DA YAKLAŞIK 3000 DAMAT KAÇIRMA VAKASI YAŞANDI

‘Pakadua Vivah’ denilen ve Bihar ve çevresine özel bir gelenek olan erkeklerin zorla evlendirilmesi eylemine genellikle gelin çeyizine parası olmayan yoksul aileler başvuruyor.

Resmi rakamlara göre 2016’da yaklaşık 3000 damat kaçırma vakası yaşandı. AFP’nin aktardığına göre bu evliliklerin hiçbirinin iptal edilmedi.

Son Güncelleme: 06.01.2018 03:26
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