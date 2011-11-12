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Kaçırılan Deniz Otobüsüne Operasyon Düzenlendi

Bomba düzeneği bulunan eylemciyi çatışma yaşanmadan etkisiz hale getirdi

Kaçırılan Deniz Otobüsüne Operasyon Düzenlendi

Bomba düzeneği bulunan eylemciyi çatışma yaşanmadan etkisiz hale getirdi

12 Kasım 2011 Cumartesi 09:19
Kaçırılan Deniz Otobüsüne Operasyon Düzenlendi
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Gölcük seferini yaptığı esnada dün akşam saat 18.30 sularında kaçırılan Kartepe adlı deniz otobüsüne saat 06.00 sularında operasyon düzenlendi. Eylemci ölü olarak ele geçirilirken, yolcu ya da

mürettebattan yaralanan olmadı.

5'i kadın 18 yolcu, 4 mürettebat ile 2 stajyer bulunan gemiye 05.35 sularında çıkan güvenlik güçleri, üzerinde bomba düzeneği bulunan eylemciyi çatışma yaşanmadan etkisiz hale getirdi.

Eylemcinin PKK mensubu olduğu netleşirken, deniz otobüsünden tahliye edilen yolcular Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve yolcularda herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığı açıklandı.

Dün akşam saatlerinde kaçırılan gemi, Marmara Denizi'nde çizdiği zikzakların ardından gece yarısına doğru yakıt sorunu nedeniyle İstanbul Selimpaşa açıklarına demirlemişti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU"

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, deniz otobüsüne saat 05.35 itibarıyla operasyonun gerçekleştirilmesi için karar verildiğini belirterek, ''Operasyonun başlamasından çok kısa süre sonra gemiye çıkılarak eylemci ölü olarak ele geçirilmiştir. Eylemcinin terör örgütü mensubu olduğu net bir şekilde anlaşılmıştır. Eylemcinin üzerinde bir düzenek mevcuttur'' dedi.

Mutlu, ''Kendisiyle kurulan temaslarda terör örgütü mensubu olduğu net bir şekilde anlaşılmıştır. Şu anda üzerinde bir düzenek mevcut. Kablolar, buton şeklinde birtakım tertibat var. Bomba uzmanlarımızın gemide yapacakları inceleme sonucu nasıl bir düzenek olduğu netleşecek'' şeklinde konuştu.

Eylemcinin 28-30 yaşlarında olduğunu dile getiren Mutlu, ''Şahsın kimlik bilgilerinin tespiti çalışmalarını şu anda sürdürüyoruz. Yaptığımız tespitlerde farklı kimliklere ulaştık. Son kimliğiyle ilgili net bilgiyi ayrıca yapacağımız değerlendirme sonrasında açıklayacağız" dedi.

Vali Mutlu, operasyondan önce eylemci tarafından yakıt ve iaşe ikmali talebinde bulunulduğunu hatırlatarak, bunlarla ilgili hazırlıkların yapıldığını, yola çıkartılan araçlar olduğunu, bunların da operasyonun bir parçası olarak planlandığını belirtti.

Eylemcinin yakıt ikmalini beklediğini anlatan Vali Mutlu, ''Tabii, bir yakıt ikmali yapılsaydı ne yapmayı arzu ediyordu, bu konuda bir şey söylememiz mümkün değil'' diye konuştu.

Son Güncelleme: 12.11.2011 09:19
Anahtar Kelimeler:
TERÖROperasyonDenizOtobüs
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