Kaçırdığı Uçağın Arkasından Koşan Yolcu Gözaltına Alındı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de aprona girerek hareket halindeki uçağın arkasından koşan ve pilota kendisini beklemesi için bağıran bir yolcu gözaltına alındı.



Olay bu sabah erken saatlerde meydana geldi. Ryanair'in Amsterdam uçağını kaçıran ve terminal binasının kapılarına vurarak uçağın bekletilmesini söyleyen yolcu, personelin şaşkın bakışları arasında aprona girdi ve uçağın arkasında koşmaya başladı.



Polis memurları, adı açıklanmayan adamı, yere yatırarak durdurdu. 30'lu yaşlarda olduğu söyleyen adam, tüm çabalarına rağmen uçağa binemedi. Uçak, 21 dakika gecikmeli olarak kalktı.

