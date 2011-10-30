Kaçak sigaradaki terör parmağı

Edinilen bilgiye göre, Ağrı’dan Kocaeli’ye kaçak sigara getirileceği ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından daha önce plakası belirlenen A.B. (34) yönetimindeki 42 BBH 68 plakalı kamyonet, Kandıra yolu Kısalar köyü mevkisinde durduruldu. Yyapılan aramada, kamyonetin arkasındaki gizli bölmeye zulalanmış halde 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün ise Ağrı’dan İstanbul ve Kocaeli’ye kaçak sigara götürdüğü öne sürülen S.K. (25) idaresindeki 34 BC 36 plakalı kamyon ile A.A’nın kullandığı 35 ZT 574 tır ile arkasından gelen H.K. (41) yönetimindeki 62 AG 124 plakalı tır TEM Otoyolu Dilovası rampasında durduruldu.

Tırların dorsesinde ve kamyonda yapılan aramada toplam 232 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, tır sürücüleri A.A, H.K. ve S.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların Irak’tan temin ettikleri kaçak sigaraları terör örgütüne bir miktar ödeme yaptıktan sonra katırlarla dağlık alanlardan ülkeye soktukları belirlendi.

Sigara kaçakçılarının büyük bir kısmının sürekli olarak terör örgütüne ödeme yaptıkları ve terör örgütüyle koordineli çalıştıkları bildirildi.

Emniyet yetkilileri terör örgütünün bu şekilde yapılan kaçak sigara ticaretinden milyonlarca lira gelir elde ettiğini kaydetti. Bu arada, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce yılın 10 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 milyon adet kaçak sigara ele geçirildiği, böylece 10 milyon liralık kaçak sigaranın piyasaya sürülmesinin engellendiği bildirildi.