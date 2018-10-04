Kaçak Rumen Siyasetçi Kosta Rika'da Yakalandı

Romanya'da görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamalarından hüküm giyen Rumen siyasetçi, kaçtığı Kosta Rika'da yakalandı.



Kosta Rika'daki Interpol Bürosu, ülkesinde görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamalarından hüküm giymeden önce Kosta Rika'ya kaçan eski Romanya Turizm Bakanı Elena Udrea'nın San Jose'de tutuklandığını açıkladı.



Savunma avukatı VeronelRadulescu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaptığı açıklamada, Udrea'nın yakın zaman önce doğum yaptığı için ülkesine iade edilmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.



Savcılık, Udrea'yı Bakanlık fonlarıyla yasa dışı şekilde, bir boks maçının yapıldığı programa sponsor olmak ve boksörlerin sözleşmelerinden yüzde 10 komisyon almakla suçlamıştı. Romanya'da bir mahkeme, haziran ayında Udrea'yı 6 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.



Hakkındaki suçlamaları reddeden eski bakan, yeniden yargılanma talebinde bulunmuştu.

