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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 08:03

Kabil'deki Nato Konvoyuna Düzenlenen Saldırıda 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO konvoyunu hedef alan saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Kabil'deki Nato Konvoyuna Düzenlenen Saldırıda 8 Kişi Hayatını Kaybetti
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Kabil, 3 Mayıs 17 (.): Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO konvoyunu hedef alan saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcülerinden Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bomba yüklü aracın ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin yakınından geçen, Amerikalı askerleri taşıyan konvoya yaklaşarak infilak ettirildiğini söyledi.

Saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 25 kişinin yaralandığını belirtti.

Konvoydaki bir aracın kısmen tahrip olduğunu vurgulayan Daniş, ABD askerlerinden kayıp olmadığını kaydetti.

(AA/GÖZ/ÖK)

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