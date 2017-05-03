Kabil'deki Nato Konvoyuna Düzenlenen Saldırıda 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Kabil, 3 Mayıs 17 (.): Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO konvoyunu hedef alan saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı sözcülerinden Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bomba yüklü aracın ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin yakınından geçen, Amerikalı askerleri taşıyan konvoya yaklaşarak infilak ettirildiğini söyledi.
Saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 25 kişinin yaralandığını belirtti.
Konvoydaki bir aracın kısmen tahrip olduğunu vurgulayan Daniş, ABD askerlerinden kayıp olmadığını kaydetti.
(AA/GÖZ/ÖK)