Kabil\'de İntihar Saldırısını Henüz Üstlenen Olmadı





Kabil, 12 Kasım 18 (.): Afganistan\'ın başkenti Kabil\'de protestocuların arasında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.İçişleri Bakanlığı sözcüsü NacibDaniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında gösteri düzenleyen kalabalığın arasında patlattığını söyledi.Saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.(AA/TUĞ/ŞEB)