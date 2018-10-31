Kabil\'de İntihar Saldırısı: 7 Ölü

Kabil, 31 Ekim 18 : Afganistan\'ın başkenti Kabil\'de düzenlenen intihar saldırısında 7 kişinin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü NacibDaniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın Kabil\'in Pul-i Çarhi Hapishanesi yakınında hapishane çalışanlarını taşıyan araca yaklaşarak üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini söyledi.
Daniş, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(AA/ÖZ/ŞEB)
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü NacibDaniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın Kabil\'in Pul-i Çarhi Hapishanesi yakınında hapishane çalışanlarını taşıyan araca yaklaşarak üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini söyledi.
Daniş, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(AA/ÖZ/ŞEB)