banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92102
ALTIN
211.053
DOLAR
5.4481
STERLİN
7.0350
EURO
6.1378
Kiralık araç soruşturması tamamlandı
Kiralık araç soruşturması tamamlandı
Teskol teminata bağlandı
Teskol teminata bağlandı
Denk 2 gün tutuklu kalacak
Denk 2 gün tutuklu kalacak
Amougou teminatı yerine getiremedi
Amougou teminatı yerine getiremedi
banner282
Flaş Haber
Bana iftira attılar
Kapat

Kabil\'de İntihar Saldırısı: 6 Ölü

Kabil, 12 Kasım 18 (.): Afganistan\'ın başkenti Kabil\'de protestocuların arasında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.İçişleri Bakanlığı sözcüsü NacibDaniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında gösteri düzenleyen kalabalığın arasında patlattığını söyledi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 10 kişinin de yaralandığı...

Kabil\'de İntihar Saldırısı: 6 Ölü

Kabil, 12 Kasım 18 (.): Afganistan\'ın başkenti Kabil\'de protestocuların arasında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.İçişleri Bakanlığı sözcüsü NacibDaniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında gösteri düzenleyen kalabalığın arasında patlattığını söyledi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 10 kişinin de yaralandığı...

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Kabil\'de İntihar Saldırısı: 6 Ölü

Kabil, 12 Kasım 18 (.): Afganistan\'ın başkenti Kabil\'de protestocuların arasında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü NacibDaniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında gösteri düzenleyen kalabalığın arasında patlattığını söyledi.
Saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(AA/TUĞ/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada'dan Kaşıkçı Açıklaması
Kanada'dan Kaşıkçı Açıklaması
Dikili'deki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
Dikili'deki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
Çin'in
Çin'in "bekarlar Günü" Hasılatı 30,8 Milyar Dolar
Hindistan'da Güvenlik Güçleri İle Maocu İsyancılar Arasında Çatışma
Hindistan'da Güvenlik Güçleri İle Maocu İsyancılar Arasında Çatışma
Sri Lanka'da Siyasi Kriz
Sri Lanka'da Siyasi Kriz
Kabil'de İntihar Saldırısını Henüz Üstlenen Olmadı
Kabil'de İntihar Saldırısını Henüz Üstlenen Olmadı
Ürdün'deki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 13'e Yükseldi
Ürdün'deki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 13'e Yükseldi
Nijerya'daki Kolera Salgını
Nijerya'daki Kolera Salgını
Çin'in Havacılık Fuarında 21 Milyar Dolarlık Anlaşma
Çin'in Havacılık Fuarında 21 Milyar Dolarlık Anlaşma
California'daki Yangında Çok Sayıda Ünlünün Evi Hasar Gördü
California'daki Yangında Çok Sayıda Ünlünün Evi Hasar Gördü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim