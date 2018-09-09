Kabil\'de İntihar Saldırısı: 3 Ölü

Kabil, 9 Eylül 18 : Afganistan\'ın başkenti Kabil\'de düzenlenen intihar saldırısında 3 kişinin öldüğü bildirildi.



Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmet Stanikzey, intihar eylemcisinin, Kabil\'in Selim Karvan bölgesinde Afganistan mücahit komutanlarından Ahmet Şah Mesut\'un ölüm yıl dönümü nedeniyle yürüyüş yapanları hedef aldığını açıkladı.



Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Stanikzey, 14 kişinin yaralandığını söyledi.



Stanikzey, bir diğer intihar eylemcisinin ise Azadi kavşağında kendini patlatmaya hazırlanırken güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



(AA/SEL)

