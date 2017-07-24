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24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:33

Kabil'de Bombalı Saldırı... 24 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Kabil'de Bombalı Saldırı... 24 Kişi Hayatını Kaybetti
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Kabil, 24 Temmuz 17 : Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarına göre, Kabil'in Pul-i Sohta bölgesinde, sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 05.30) Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan bir minibüs bölgeden geçtiği sırada bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölenlerin çoğunluğunun sivil olduğunu kaydetti.

Daniş, 42 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralananların arasında, yakınlarda evi bulunan Afganistan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Haji Muhammad Muhakkik'in korumalarının da olduğu belirtildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırı sonucu 37 istihbarat çalışanının öldüğünü iddia etti.

Saldırının etkisiyle bölgedeki binaların camları kırılırken 3 aracın da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

(AA/RU/HÖ)

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