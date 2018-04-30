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Kabil'deki Saldırıda Ölenlerin Sayısı 25’e Yükseldi!

SALDIRIDA, AFP FOTO MUHABİRİ ŞAH MARAİ'NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 8 BASIN MENSUBU HAYATINI KAYBETTİ

Kabil'deki Saldırıda Ölenlerin Sayısı 25’e Yükseldi!

SALDIRIDA, AFP FOTO MUHABİRİ ŞAH MARAİ'NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 8 BASIN MENSUBU HAYATINI KAYBETTİ

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
Kabil'deki Saldırıda Ölenlerin Sayısı 25’e Yükseldi!

SALDIRIDA, AFP FOTO MUHABİRİ ŞAH MARAİ'NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 8 BASIN MENSUBU HAYATINI KAYBETTİ

 Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki saldırıda ölenlerin sayısı 25’e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletli saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Şaş Darak bölgesinde patlattığını belirtti.

İkinci saldırının görüntü çekmek için bölgeye toplanan gazetecilerin arasında düzenlendiğini ifade eden Daniş, saldırganın gazetecileri hedef aldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, saldırılarda 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırılarda 49 kişinin yaralandığını dile getiren Mecruh, bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Afganistan Bağımsız Medyayı Destekleme Kurumu Başkanı Mucip Hılvatger, saldırıda AFP foto muhabiri Şah Marai'nin de aralarında bulunduğu 8 basın mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Görgü tanıkları, gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını söyledi.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kabil'in Şaş Darak bölgesi, ABD Büyükelçiliği, NATO üssü ve Afganistan Savunma Bakanlığı yakınında yer alıyor.

 


Son Güncelleme: 30.04.2018 14:07
Anahtar Kelimeler:
AfganistanKabilSaldırı
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