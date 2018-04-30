Kabil'deki çifte saldırıda 3'ü gazeteci 21 kişi ölü

ÖLÜLER ARASINDA AFP FOTOMUHABİRİ VE 2 GAZETECİ DE BULUNUYOR



Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki saldırıda, aralarında 3 gazetecinin de bulunduğu 21 kişi yaşamını yitirdi. Ölen gazeteciler arasında AFP foto muhabiri Shah Marai de bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletli saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Şaş Darak bölgesinde patlattığını belirtti. Görgü tanıkları, gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını söyledi.

İkinci saldırının, görüntü çekmek için bölgeye toplanan gazetecilerin arasında yaşandığını ifade eden Daniş, ölü ve yaralı sayısının henüz netleşmediğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh da iki saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırılarda 27 kişinin yaralandığını dile getiren Mecruh, bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Mecruh, ölü ve yaralıların arasında gazetecilerin de bulunduğunu aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.